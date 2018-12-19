ВЦИОМ: россияне стали лучше относиться к мигрантам

Россияне за последние пять лет стали позитивнее относиться к мигрантам. Более того, соотечественники все больше выступают в поддержку въезда в страну русскоязычных, молодых и образованных иностранцев, но при этом граждане РФ хотят ограничить приток нетрудоспособных и малообразованных иммигрантов. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Их цитирует ТАСС

«За последние пять лет респонденты стали более позитивно относиться к присутствию мигрантов в ряде сфер — в органах местной власти (с 86 до 74%), правоохранительных органах (с 84 до 69%), образовании (с 81 до 58%), медицине (с 76 до 51%), общественном питании (с 70 до 43%), общественном транспорте (с 68 до 58%)», — указано в исследовании.

Руководитель Департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов объяснил причины таких изменений.

«Во-первых, россияне привыкли к мигрантам — стало понятно, что они приезжают на заработки, а не захватывать жизненное пространство — не секрет, что такие страхи были распространены в начале «нулевых» годов, во-вторых, появились элементы конструктивного, рационального отношения к мигрантам — роли и статусы определены, ниши заняты и консенсус в этом вопросе в основном достигнут. В-третьих, «телевизионная картинка» о проблемах с мигрантами в Европе — по сравнению с которыми, ситуация в России представляется почти нормальной. Проблем в отношениях с мигрантами, конечно, хватает, но и алармизма по их поводу в российском обществе нет», — подчеркнул эксперт.

Представители Белоруссии (25%), Украины (21%), Германии (16%) и Казахстана (15%) находятся в первых строчках в «народном» рейтинге для въезда в Россию. В антирейтинге оказались представители таких стран, как Таджикистан (15%), Узбекистан (14%), Украина (13%), США (11%), Китай (9%).

В числе проблем, которые опрошенные видят в присутствии мигрантов, называется возможное усиление преступности (51% опрошенных) и повышение конкуренции на рынке труда (49%). При этом 48% россиян полагают, что приезжие восполняют нехватку рабочих рук на низкоквалифицированной и малооплачиваемой работе. Одновременно половина россиян (50%) поддерживает идею привлечения в страну русских и русскоязычных иммигрантов при ограничении въезда представителей иных национальностей.

Телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» провел 16 декабря 2018 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.