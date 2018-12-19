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На Камчатке наказали чиновницу за сравнение пенсионера с животным 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Сотрудница подведомственного минфину Камчатки учреждения получит документально оформленное замечание из-за того, что сравнила пришедшего к зданию регионального правительства вооруженного пенсионера с животным. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.
Представители администрации рассказали, что женщина работает программистом в КГБУ "Центр финансового обеспечения", который находится в ведомстве краевого минфина.
"Принято решение привлечь сотрудницу к дисциплинарной ответственности в форме замечания", — рассказали в пресс-службе.
Подчеркивается, что замечание будет документально оформлено.
Ранее сообщалось, что камчатские власти решили расторгнуть трудовой договор с этой чиновницей.
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