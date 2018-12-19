На Камчатке наказали чиновницу за сравнение пенсионера с животным

Сотрудница подведомственного минфину Камчатки учреждения получит документально оформленное замечание из-за того, что сравнила пришедшего к зданию регионального правительства вооруженного пенсионера с животным. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Представители администрации рассказали, что женщина работает программистом в КГБУ "Центр финансового обеспечения", который находится в ведомстве краевого минфина.

"Принято решение привлечь сотрудницу к дисциплинарной ответственности в форме замечания", — рассказали в пресс-службе.

Подчеркивается, что замечание будет документально оформлено.

Ранее сообщалось, что камчатские власти решили расторгнуть трудовой договор с этой чиновницей.