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Число ностальгирующих по СССР россиян возросло до максимума за последние 10 лет 

BFM.RU + ещё 10 2 часа назад
Чувство сожаления в связи с распадом Советского Союза испытывают около 66% россиян, за год этот показатель вырос на 8%, причем в течение предыдущих 10 лет он не поднимался выше 61%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на результаты социологического исследования Левада-центра. Доля тех, кто считает, что СССР можно было сохранить составила 60%.
Абсолютный максимум был зафиксирован в 2000 году, тогда о сожалении в связи с распадом СССР заявили 75% опрошенных.
Большинство опрошенных, тоскующих по СССР, составляют люди старше 55 лет, однако и среди молодежи 18–24 лет такие настроения растут. Среди основных причин, вызывающих ностальгию по Советскому Союзу, опрошенные назвали ​разрушение единой экономической системы (52%), потеря чувства принадлежности к великой державе (36%) и рост взаимного недоверия и ожесточенности (31%).
По словам социолога «Левада-центра» Карины Пипия, причиной роста ностальгии по Союзу стало повышение пенсионного возраста. ​
«Население свою ностальгию по СССР всегда объясняет преимущественно иррациональными представлениями о сильной экономике и благосостоянии тех времен, забывая о дефиците и карточках, тем более на фоне роста обеспокоенности проблемами благосостояния в настоящем», — рассказала она.
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