Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ выяснили сроки наступления равноправия между мужчиной и женщиной 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Bloomberg со ссылкой на «Глобальный доклад о гендерном разрыве — 2018» Всемирного экономического форума сообщил, когда миру удастся достичь полного равноправия между мужчиной и женщиной.
Отмечается, что на это потребуется ещё 202 года. К этому сроку, в частности, удастся преодолеть половую дискриминацию в оплате труда.
По данным доклада, гендерное неравенство в сферах политики, здравоохранения и образования за год улучшилось менее чем на 0,1%, что означает, что для достижения паритета потребуется 108 лет, при этом разрыв в экономических возможностях остаётся самой проблемной областью в данном вопросе.
При этом уточняется, что у разных стран разный прогресс в этой области. Так, например, в Исландии зафиксирован самый заметный прогресс в преодолении данной проблемы, путь к обеспечению полного равенства она преодолела на 85,8%. За ней с небольшим разрывом следуют Норвегия, Швеция и Финляндия.
Россия в соответствующем рейтинге расположилась на 75-й строчке.
Страны с минимальным прогрессом в области обеспечения равноправия экономических возможностей находятся на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
В марте в Киеве женщины устроили марш с кастрюлями в знак протеста против гендерного неравенства.
RT на русском: последние новости
Суд принял решение о выдворении украинской журналистки из России Порошенко поручил СБУ проверить госслужащих с родственниками из Крыма Запашный пожаловался Путину на проект Cirque du Soliel в Сколкове
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве найден мертвым крупный бизнесмен151
Экс-глава «Правого сектора» убит461
Как российская армия будет принуждать Украину к миру414
Во львовской тюрьме убили российского добровольца11
США дали РФ окончательный ответ по ракетному договору
Видео
00:16
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
02:58
Родным Осина перекрыли доступ к его имуществу
Шоу-бизнес
01:32
«Сборище»: Ватикан не признал украинскую церковь
В мире Статьи
01:01
Как российская армия будет принуждать Украину к миру
Армия Статьи
04:50
Горбачев ответил Путину
Политика Армия
02:01
В Москве найден мертвым крупный бизнесмен
Происшествия
00:15
Опубликовано видео смерти Деда Мороза
Происшествия
00:27
Стало известно о гибели россиянина в Сирии
Происшествия
00:18
Дибров открестился от передачи про «заразный» рак
Общество
00:15
В Британии сняли с мели российский сухогруз
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение