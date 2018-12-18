СМИ выяснили сроки наступления равноправия между мужчиной и женщиной

Bloomberg со ссылкой на «Глобальный доклад о гендерном разрыве — 2018» Всемирного экономического форума сообщил, когда миру удастся достичь полного равноправия между мужчиной и женщиной.

Отмечается, что на это потребуется ещё 202 года. К этому сроку, в частности, удастся преодолеть половую дискриминацию в оплате труда.

По данным доклада, гендерное неравенство в сферах политики, здравоохранения и образования за год улучшилось менее чем на 0,1%, что означает, что для достижения паритета потребуется 108 лет, при этом разрыв в экономических возможностях остаётся самой проблемной областью в данном вопросе.

При этом уточняется, что у разных стран разный прогресс в этой области. Так, например, в Исландии зафиксирован самый заметный прогресс в преодолении данной проблемы, путь к обеспечению полного равенства она преодолела на 85,8%. За ней с небольшим разрывом следуют Норвегия, Швеция и Финляндия.

Россия в соответствующем рейтинге расположилась на 75-й строчке.

Страны с минимальным прогрессом в области обеспечения равноправия экономических возможностей находятся на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

В марте в Киеве женщины устроили марш с кастрюлями в знак протеста против гендерного неравенства.