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Аксёнов назвал санкции против крымчан нарушением прав человека 

RT на русском + ещё 14 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Крыма Сергей Аксёнов на своей странице в Facebook назвал действующие в отношении жителей полуострова санкции Запада нарушением прав человека.
«Очевидно, что санкции против крымчан нарушают фундаментальные права человека, это проявление нового тоталитаризма, который рождается на Западе на наших глазах. Но на развитии крымской экономики санкции практически не сказываются», — написал он.
В качестве примера Аксёнов привёл то, что на территории Крыма зарегистрировано более 2400 юридических лиц, учредителями которых являются иностранцы.
Глава республики также напомнил о том, что в регионе часто проводятся различные международные мероприятия.
Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос журналиста об усилении военного присутствия в Крыму.
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Общество , Сергей Аксенов , Владимир Путин , Республика Крым
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