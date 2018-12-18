МЧС России перешло на трехуровневую систему управления

МЧС России завершило переход с четырехуровневой на трехуровневую систему управления, сообщает во вторник министерство.

С 1 января 2017 года МЧС РФ начало переход с четырехуровневой на трехуровневую систему управления. Тогда были укрупнены Центральный, Южный и Сибирский региональные центры, в состав которых вошли, соответственно, бывшие Приволжский, Северо-Кавказский, Уральский и Дальневосточный региональные центры. Позднее оставшиеся четыре региональных центра (Центральный, Сибирский, Северо-Западный и Южный) в рамках реорганизации планировалось ликвидировать и передать их полномочия и сотрудников в региональные главки.

"В текущем году ведомство завершило переход на новую систему управления", — говорится в сообщении.

Главные управления МЧС России по субъектам РФ, спасательные воинские формирования, поисково-спасательные подразделения в упраздняемых региональных центрах планировалось переподчинить ГУ МЧС России по Москве, Санкт-Петербургу, Нижегородской, Ростовской, Новосибирской, Свердловской областям, а также главкам по Хабаровскому и Ставропольскому краям. Авиационно-спасательные центры должны были передать управлению авиации министерства.

Сообщалось, что правопреемниками центров управления в кризисных ситуациях региональных центров станут главные управления МЧС России по Москве, Санкт-Петербургу, Новосибирской и Ростовской областям.

В ведомстве тогда заявили, что все кадровые решения по переназначению военнослужащих и сотрудников федеральной противопожарной службы будут приниматься только по решению Центральной аттестационной комиссии МЧС России.