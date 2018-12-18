Пенсионер потребовал запретить кольца для помолвки

В Тверской суд Москвы поступил иск от пенсионера, который потребовал запретить деятельность фирм, продающих кольца для помолвки перед Новым годом. Об этом пишет « Московский комсомолец ».

По данным газеты, в иске говорится о фирмах, реализующих ювелирные украшения Tiffany, Cartier и Bendes в Москве.

«МК» отмечает, что мужчину возмущает позиционирование колец для помолвки как «лучшего подарка любимой». По его мнению, такие утверждения являются «явной пропагандой по отказу от новогодних традиций». Как именно помолвка связана с отказом от новогодних традиций, не уточняется.

В своем иске москвич потребовал признать деятельность нескольких фирм, продающих кольца, «противоречащей основам нравственности и правопорядка». Также он попросил запретить деятельность этих компаний в России.