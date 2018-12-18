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Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами 

News.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
От творчества рэп-исполнителей «нельзя отмахиваться», заявил советник президента по культуре Владимир Толстой. Он выразил уверенность, что нужно искать диалог с молодыми рэп-исполнителями, так как «это касается жизни огромного количества молодых граждан нашей страны».
Толстой также отметил, что «оставаться совсем безучастным, в стороне от этого процесса — неправильно и странно».
«Важно то, что это талантливые люди, что там есть интересная поэзия, есть интересная музыка. Это просто нужно лучше изучать нам, людям более старшего поколения, попытаться понять, погрузиться в это», — цитирует Толстого РИА Новости
Советник президента подчеркнул, что от рэпа «нельзя отмахиваться как от ерунды, потому что это не только имеет массовый характер, но и отражает современные формы искусства, часто достаточно талантливого».
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