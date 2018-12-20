Путин ответил на вопрос о срыве концертов рэперов

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос журналиста "Интерфакса" о том, как он относится к срыву концертов рэперов.

"Ничего хорошего в этом нет. Как и в пропаганде суицида и наркотиков. Но с этим надо разбираться с умом, а не задержаниями, " — заявил президент.

Путин отметил, что прекрасно осведомлён о популярном течении в молодёжной музыке. Припомнил, что в списке его доверенных лиц был Тимати

«Хороший человек», — заметил президент.

Однако в качестве примера для молодёжи Владимир Путин отметил «героическую станицу новейшей истории» — так называемый «бой у высоты 776», в котором рота 19-летних парней противостояла двум тысячам врагов.