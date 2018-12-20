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Путин ответил на вопрос о срыве концертов рэперов 

Рамблер + ещё 22 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос журналиста "Интерфакса" о том, как он относится к срыву концертов рэперов.
"Ничего хорошего в этом нет. Как и в пропаганде суицида и наркотиков. Но с этим надо разбираться с умом, а не задержаниями, " — заявил президент.
Путин отметил, что прекрасно осведомлён о популярном течении в молодёжной музыке. Припомнил, что в списке его доверенных лиц был Тимати.
«Хороший человек», — заметил президент.
Однако в качестве примера для молодёжи Владимир Путин отметил «героическую станицу новейшей истории» — так называемый «бой у высоты 776», в котором рота 19-летних парней противостояла двум тысячам врагов.
«Вот это герои», — заявил Путин.
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