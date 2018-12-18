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Серебряный Дождь проводит Всероссийскую благотворительную акцию «Праздник должен быть у всех» 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: предоставлено организатором
С 17 по 29 декабря радиостанция Серебряный Дождь проводит Всероссийскую благотворительную акцию «Праздник должен быть у всех».
В рамках проекта любой желающий в любое удобное время может принести конфеты в офисы Серебряного Дождя в Москве и других городах вещания радиостанции. Количество принесенных конфет не имеет никакого значения. Важно участие каждого, кто хочет помочь.
предоставлено организатором
Все собранные сладости будут упакованы и разосланы по всей России тем, кто нуждается во внимании.
Подробности акции, отчеты о собранных сладостях, список участников проекта, адреса офисов Серебряного Дождя и фотографии — на сайте silver.ru.
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