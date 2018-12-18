Серебряный Дождь проводит Всероссийскую благотворительную акцию «Праздник должен быть у всех»

С 17 по 29 декабря «Праздник должен быть у всех». радиостанция Серебряный Дождь проводит Всероссийскую благотворительную акцию

В рамках проекта любой желающий в любое удобное время может принести конфеты в офисы Серебряного Дождя в Москве и других городах вещания радиостанции. Количество принесенных конфет не имеет никакого значения. Важно участие каждого, кто хочет помочь.

предоставлено организатором

Все собранные сладости будут упакованы и разосланы по всей России тем, кто нуждается во внимании.