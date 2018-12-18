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Власти компенсируют россиянам переход на цифровое ТВ 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Россиянам компенсируют переход с аналогового телевидения на цифровое. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал вице-спикер Совета Федерации и секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
10 января в России прекратится финансирование программы «Развитие телевещания». В тот же день должен был состояться полный переход на цифровое телевидение, однако в начале ноября сенатор Людмила Бокова обратила внимание коллег на то, что у 1,4% российских домохозяйств, то есть более 800 тысяч, нет доступа к «цифре».
Тогда же спикер Совфеда Валентина Матвиенко отмечала, что не каждое из этих 800 тысяч домохозяйств может позволить себе покупку дорогих спутниковых приставок.
«Надо незамедлительно обращаться в правительство, чтобы был принят комплекс мер», — призвала она.
На прошлой неделе Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций обнародовало план поэтапного отключения аналогового вещания обязательных общедоступных телерадиоканалов. Первый этап пройдет 11 февраля 2019 года, второй — 15 апреля, а третий — 3 июня.
«Правительство предусмотрело исчерпывающий набор компенсирующих мероприятий», — рассказал сегодня Андрей Турчак.
По его словам, кабмин «не забыл» и о малообеспеченных россиянах, а региональные власти закладывают в бюджеты либо закупку приставок, либо денежную компенсацию.
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