Власти компенсируют россиянам переход на цифровое ТВ

10 января в России прекратится финансирование программы «Развитие телевещания». В тот же день должен был состояться полный переход на цифровое телевидение, однако в начале ноября сенатор Людмила Бокова обратила внимание коллег на то, что у 1,4% российских домохозяйств, то есть более 800 тысяч, нет доступа к «цифре».

Тогда же спикер Совфеда Валентина Матвиенко отмечала, что не каждое из этих 800 тысяч домохозяйств может позволить себе покупку дорогих спутниковых приставок.

«Надо незамедлительно обращаться в правительство, чтобы был принят комплекс мер», — призвала она.

На прошлой неделе Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций обнародовало план поэтапного отключения аналогового вещания обязательных общедоступных телерадиоканалов. Первый этап пройдет 11 февраля 2019 года, второй — 15 апреля, а третий — 3 июня.

«Правительство предусмотрело исчерпывающий набор компенсирующих мероприятий», — рассказал сегодня Андрей Турчак.

По его словам, кабмин «не забыл» и о малообеспеченных россиянах, а региональные власти закладывают в бюджеты либо закупку приставок, либо денежную компенсацию.