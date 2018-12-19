Госдума расширила полномочия детских омбудсменов

Госдума на заседании в среду единогласно приняла в третьем, заключительном чтении пакет президентских законопроектов, уточняющих правовой статус детских омбудсменов и расширяющих их полномочия.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка будет назначаться на пять лет не более чем на два срока подряд, им сможет стать гражданин РФ не моложе 30 лет, обладающий безупречной репутацией и релевантным опытом работы или опытом правозащитной деятельности. Порядок назначения регионального омбудсмена будет определяться законом конкретного субъекта РФ.

Федеральный омбудсмен наделяется правом обращаться в суд с исками о признании незаконными решений органов госвласти и местного самоуправления, организаций, должностных лиц и госслужащих, если сочтет, что они нарушают права и законные интересы детей или их действия не соответствуют нормативному правовому акту РФ. Он сможет инициировать обращения в Конституционный суд РФ на предмет соответствия нормативных актов основному закону страны, а также обращаться с предложениями по изменению законодательства к сенаторам, депутатам Госдумы и другим субъектам законодательной инициативы. Кроме того, он будет вправе направлять мотивированные предложения о привлечении лиц, виновных в нарушении прав и законных интересов детей, к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности.

Также федеральный омбудсмен наделяется полномочиями участвовать в судебном разбирательстве по гражданским делам для дачи заключения, посещать без специального разрешения учреждения, исполняющие наказания, и следственные изоляторы, в которых содержатся несовершеннолетние, беременные женщины и женщины, дети которых находятся в домах ребенка исправительных учреждений. Должностные лица будут обязаны безотлагательно принимать уполномоченного, а сроки ответа на обращения омбудсменов для органов госвласти, учреждений и должностных лиц сокращаются с 30 до 15 суток. Принятый закон расширяет и полномочия региональных омбудсменов.

Второй законопроект закрепляет право уполномоченного отказаться от дачи свидетельских показаний в отношении информации, ставшей ему известной в ходе исполнения своих обязанностей.