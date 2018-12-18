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Активистам из Югры отказали в установке бюста Сталина 

News.ru 1 час назад
Фото: Alexander Legky/Global Look Press
Мэрия Сургута не позволила активистам установить бюст Иосифа Сталина. Свой отказ власти обосновали отсутствием «общественной толерантности».
Согласно официальному ответу администрации, данный вердикт вынес общественный совет, а окончательное решение примут члены комиссии по топонимике, передаёт URA.RU.
Ранее News.ru писал, что житель Николаева отказывается сносить памятник Ленину, который стоит на его частной территории. Местные власти в затруднении: с одной стороны, закон о декоммунизации предписывает снести памятник, с другой стороны, мешает закон о неприкосновенности частной собственности.
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