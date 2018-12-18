На Урале нашли останки советского авиаконструктора

Александр Хинштейн. Под Нижним Тагилом участники поисковой операции обнаружили останки директора Куйбышевского авиазавода Матвея Шенкмана. Об этом рассказал в твиттере депутат Госдумы

Шенкман погиб в мае 1942 года в горах в результате авиакатастрофы. Через 75 лет после крушения его самолета среди обломков отыскали принадлежавший ему орден Ленина. После этого поиски продолжились. В 2015-2017-х на месте падения самолета были найдены костные останки.

Портал «Четыре пера» сообщал, что на месте раскопа поисковики обнаружили пять мест локализации костных останков, хотя погибших было шестеро. Участники поисковой операции говорили, что идентифицировать фрагменты костей практически невозможно.

Хинштейн не уточнил, как именно были найдены останки Шенкмана. По его словам, наследники директора завода попросили захоронить его в Самаре.

Депутат напомнил, что под руководством этого деятеля авиазавод эвакуировали из Воронежа в Куйбышев. Также при нем было налажено массовое производство штурмовиков Ил-2.

Также депутат опубликовал телеграмму Иосифа Сталина Шенкману с текстом «Вы подвели нашу страну и Красную армию». По словам Хинштейна, через месяц после получения телеграммы Куйбышевский авиазавод ежедневно выпускал по три Ил-2.