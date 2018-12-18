Детей будут искать по геолокации

Госдуме предлагают дать полицейским возможность узнавать о местонахождении пропавшего ребёнка по данным геолокации. Сейчас для этого им нужно получить разрешение суда.

Законопроект, который Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 18 декабря, предлагает внести изменения в закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Инициатива разработана группой депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой . Они отмечают, что в деле спасения детей, которые потерялись, имеют значение часы и минуты. Большинство детей имеют при себе мобильный телефон, оснащённый системой геолокации. Но чтобы получить информацию о местонахождении ребёнка, сейчас полицейским нужно получить разрешение суда. Депутаты предлагают сделать поиск более оперативным и отменить это требование. Если законопроект будет принят, чтобы узнать данные геолокации, полицейским достаточно будет получить разрешение родителей или опекунов ребёнка. При этом нужно уведомить суд о начавшихся поисковых работах.

За последние пять лет в розыске находились около 40 тысяч несовершеннолетних, из них почти 13,5 тысяч малолетние. Из всего количества уголовных дел о розыске граждан 10% касаются поиска детей. В первом квартале 2018 года потерялись 2500 несовершеннолетних, из которых 805 малолетние.