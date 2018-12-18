Санта-Клаус рассказал о подготовке к рождественскому путешествию

Главный волшебник католического рождества Санта-Клаус из Лапландии сообщил РИА Новости , что планирует в уходящие дни 2018 года посетить Россию

"Сейчас план таков: посетить Россию на севере, юге, востоке и западе. Мы все еще уточняем множество деталей, потому что Россия — прекрасная, огромная страна с множеством чудесных ребятишек, которые хотят меня увидеть", — рассказал Санта-Клаус в интервью РИА Новости.

Также рождественский герой отметил, что подготовка к поездке идет полным ходом.

"Вместе с моими эльфами и северными оленями мы добавляем последние штрихи к плану поездки в этом году, но я точно знаю, что начало моего большого праздничного путешествия будет положено здесь, в Рованиеми, 23 декабря", — отметил Санта.

Санта-Клаус проживает в официальной резиденции, расположенной в деревне на Полярном круге близ финского города Рованиеми. Дом Санта-Клауса расположен далеко на севере, но он также живет в удивительном мире историй и сказок, уточняют эльфы на официальном сайте волшебника.