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Санта-Клаус рассказал о подготовке к рождественскому путешествию 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Главный волшебник католического рождества Санта-Клаус из Лапландии сообщил РИА Новости, что планирует в уходящие дни 2018 года посетить Россию.
"Сейчас план таков: посетить Россию на севере, юге, востоке и западе. Мы все еще уточняем множество деталей, потому что Россия — прекрасная, огромная страна с множеством чудесных ребятишек, которые хотят меня увидеть", — рассказал Санта-Клаус в интервью РИА Новости.
Также рождественский герой отметил, что подготовка к поездке идет полным ходом.
"Вместе с моими эльфами и северными оленями мы добавляем последние штрихи к плану поездки в этом году, но я точно знаю, что начало моего большого праздничного путешествия будет положено здесь, в Рованиеми, 23 декабря", — отметил Санта.
Санта-Клаус проживает в официальной резиденции, расположенной в деревне на Полярном круге близ финского города Рованиеми. Дом Санта-Клауса расположен далеко на севере, но он также живет в удивительном мире историй и сказок, уточняют эльфы на официальном сайте волшебника.
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