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В Минздраве дали рекомендации по выбору напитков в новогоднюю ночь 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил РИА Новости, что в новогоднюю ночь, выбирая алкогольные напитки, следует отдать предпочтение белому сухому вину, потому что оно нанесет наименьший вред организму.
"Лучше белое сухое вино, оно наиболее легкое для печени. Главное — не пить крепкие напитки", — сказал он.
Брюн уточнил, что сладкий алкоголь наиболее вреден для здоровья, так как увеличивается нагрузка на печень. "Алкоголь и сахар находятся в конкурентных отношениях друг с другом, поэтому алкоголь будет перерабатываться еще хуже", — пояснил Брюн.
Он отметил, что выпивать ночью очень вредно для здоровья, потому что печень хуже перерабатывает алкоголь в ночное время, что приводит к повышению алкогольного токсикоза.
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