В Минздраве дали рекомендации по выбору напитков в новогоднюю ночь

"Лучше белое сухое вино, оно наиболее легкое для печени. Главное — не пить крепкие напитки", — сказал он.

Брюн уточнил, что сладкий алкоголь наиболее вреден для здоровья, так как увеличивается нагрузка на печень. "Алкоголь и сахар находятся в конкурентных отношениях друг с другом, поэтому алкоголь будет перерабатываться еще хуже", — пояснил Брюн.

Он отметил, что выпивать ночью очень вредно для здоровья, потому что печень хуже перерабатывает алкоголь в ночное время, что приводит к повышению алкогольного токсикоза.