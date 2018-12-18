Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил РИА Новости, что в новогоднюю ночь, выбирая алкогольные напитки, следует отдать предпочтение белому сухому вину, потому что оно нанесет наименьший вред организму.
"Лучше белое сухое вино, оно наиболее легкое для печени. Главное — не пить крепкие напитки", — сказал он.
Брюн уточнил, что сладкий алкоголь наиболее вреден для здоровья, так как увеличивается нагрузка на печень. "Алкоголь и сахар находятся в конкурентных отношениях друг с другом, поэтому алкоголь будет перерабатываться еще хуже", — пояснил Брюн.
Он отметил, что выпивать ночью очень вредно для здоровья, потому что печень хуже перерабатывает алкоголь в ночное время, что приводит к повышению алкогольного токсикоза.