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Новые библиотеки обойдутся России в миллиарды рублей 

News.ru 1 час назад
Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"
Более четырёх миллиардов рублей будет выделено из федерального бюджета на строительство библиотек пор всей стране. Они получат доступ в интернет и пополнятся современными изданиями самой различной литературы.
Финансирование осуществляется в рамках национального проекта «Культура», его будут реализовывать с 2019 по 2024 годы.
«Будет создано 660 модельных муниципальных библиотек, оснащённых интернетом и укомплектованных новыми библиотечными фондами. Расходы на реализацию программы составят 4,2 млрд рублей», — сказано на официальной странице Министерства культуры в Twitter.
Нацпроект «Культура» был разработан в соответствии с майским указом президента Владимира Путина. В общей сложности на реализацию программы предполагается направить 107 млрд рублей.
Ранее, как сообщал News.ru, директор Государственной публичной исторической библиотеки России Михаил Афанасьев на заседании Совета по культуре и искусству сообщил, что за последние три года в России было закрыто около полутора тысяч библиотек. Президент Владимир Путин тогда призвал развивать их, чтобы дать людям возможность прочитать любую книгу абсолютно бесплатно.
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