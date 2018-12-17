Новые библиотеки обойдутся России в миллиарды рублей

Более четырёх миллиардов рублей будет выделено из федерального бюджета на строительство библиотек пор всей стране. Они получат доступ в интернет и пополнятся современными изданиями самой различной литературы.

Финансирование осуществляется в рамках национального проекта «Культура», его будут реализовывать с 2019 по 2024 годы.

«Будет создано 660 модельных муниципальных библиотек, оснащённых интернетом и укомплектованных новыми библиотечными фондами. Расходы на реализацию программы составят 4,2 млрд рублей», — сказано на официальной странице Министерства культуры в Twitter.

Нацпроект «Культура» был разработан в соответствии с майским указом президента Владимира Путина . В общей сложности на реализацию программы предполагается направить 107 млрд рублей.