Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин пообещал разобраться с запретом в РФ свидетелей Иеговы 

BFM.RU + ещё 1 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин пообещал разобраться с причислением «свидетелей Иеговы к экстремистским организациям», сообщает русская служба BBC. Телерадиокомпания приводит стенограмму с закрытой части заседания Совета по правам человека, которое состоялось на прошлой неделе. Стенограмма опубликована в понедельник.
Вопрос о статусе свидетелей Иеговы подняла политолог Екатерина Шульман, приведя статистику по организациям, которые причислены к экстремистским и террористическим. Их 489, из них 404 — это свидетели Иеговы.
Путин сообщил правозащитникам, что здесь надо разобраться и что он изучит вопрос вместе с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым.
По словам президента, вовсе необязательно зачислять «представителей религиозных сообществ» в «какие-то деструктивные, даже не то что в террористические организации».
В апреле 2017 года Верховный суд России признал деятельность «Управленческого центра свидетелей Иеговы» экстремистской и постановил, что центр и все его региональные отделения должны быть ликвидированы.
BFM.RU: последние новости
Венедиктов отреагировал на слова Киселева о Фельгенгауэр Путин: из-за коррупции Россия рискует остаться без лесов Дмитрий Киселев заявил, что готов пригласить украинскую журналистку Бойко на работу
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал с Венедиктовым и другие события дня17
У России нашли климатическое оружие
США озвучили планы на Черное море276
Лавров допустил передачу Курил Японии1116
Кремль высказался об объединении с Белоруссией401
Видео
00:16
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
02:18
С МВД, где изнасиловали дознавательницу, сняли порчу
Происшествия
00:44
Лавров разозлил Турчинова словами о Крыме
В мире Украина
01:54
В Подмосковье обрушилось здание: под завалами люди
Происшествия Войска
04:12
Выживут ли «Соединенные штаты Европы»
Европа В мире
00:21
США озвучили планы на Черное море
В мире Армия
00:58
Лавров допустил передачу Курил Японии
Политика
00:31
Турция озвучила неожиданное решение Трампа по Сирии
Политика Армия
01:11
Киселев ответил на «вонючую мразь» Венедиктова
Общество
00:41
США начнут новые поставки оружия Украине
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение