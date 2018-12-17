Президент Владимир Путин пообещал разобраться с причислением «свидетелей Иеговы к экстремистским организациям», сообщает русская служба BBC. Телерадиокомпания приводит стенограмму с закрытой части заседания Совета по правам человека, которое состоялось на прошлой неделе. Стенограмма опубликована в понедельник.
Вопрос о статусе свидетелей Иеговы подняла политолог Екатерина Шульман, приведя статистику по организациям, которые причислены к экстремистским и террористическим. Их 489, из них 404 — это свидетели Иеговы.
Путин сообщил правозащитникам, что здесь надо разобраться и что он изучит вопрос вместе с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым.
По словам президента, вовсе необязательно зачислять «представителей религиозных сообществ» в «какие-то деструктивные, даже не то что в террористические организации».
В апреле 2017 года Верховный суд России признал деятельность «Управленческого центра свидетелей Иеговы» экстремистской и постановил, что центр и все его региональные отделения должны быть ликвидированы.