Путин пообещал разобраться с запретом в РФ свидетелей Иеговы

Вопрос о статусе свидетелей Иеговы подняла политолог Екатерина Шульман, приведя статистику по организациям, которые причислены к экстремистским и террористическим. Их 489, из них 404 — это свидетели Иеговы.

Путин сообщил правозащитникам, что здесь надо разобраться и что он изучит вопрос вместе с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым

По словам президента, вовсе необязательно зачислять «представителей религиозных сообществ» в «какие-то деструктивные, даже не то что в террористические организации».

В апреле 2017 года Верховный суд России признал деятельность «Управленческого центра свидетелей Иеговы» экстремистской и постановил, что центр и все его региональные отделения должны быть ликвидированы.