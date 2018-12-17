Путин допустил риск остаться без леса

«Вынужден признать, что действия государства в этой сфере, в сфере защиты лесов в данном случае, неэффективны, не удается государству навести порядок. Очень коррумпированная сфера, чрезвычайно и очень криминализированная», — сказал президент.

Он выразил опасения, что, если ничего не предпринимать, в России может вскоре не остаться леса.

«И на Дальнем Востоке, и в центральной части, если мы ничего не будем делать, у нас скоро просто лесов не останется в доступных для человека регионах, потому что вырубают там, откуда вывезти легче всего», — сказал Путин.

Он призвал подключиться к решению проблемы незаконной вырубки лесов членов Общероссийского народного фронта (ОНФ) и пообещал помочь с реализацией инициатив правозащитников, связанных с защитой леса.