СПЧ переименовал постоянные комиссии

В среду состоялось первое заседание совета в новом составе. На повестке дня стояли вопросы доформирования постоянных комиссий и планов СПЧ на будущий год. Новый состав совета был утвержден 3 декабря. Совет обновился примерно на треть, основной костяк остался прежним. Его председателем остался Михаил Федотов

Борисов рассказал, что постоянную комиссию, которая раньше называлась "по гражданскому участию в миротворчестве и защите прав человека на Северном Кавказе" переименовали в комиссию по региональным аспектам защиты прав человека. Комиссия по миграционной политике и защите прав человека в сфере межнациональных отношений теперь будет носить название "по миграционной политике, местному самоуправлению и территориальному развитию".