СПЧ переименовал постоянные комиссии 

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) изменил названия некоторых постоянных комиссий, это говорит о повороте вектора работы именно в сторону развития гражданского общества, сообщил РИА Новости член СПЧ Игорь Борисов.
В среду состоялось первое заседание совета в новом составе. На повестке дня стояли вопросы доформирования постоянных комиссий и планов СПЧ на будущий год. Новый состав совета был утвержден 3 декабря. Совет обновился примерно на треть, основной костяк остался прежним. Его председателем остался Михаил Федотов.
Борисов рассказал, что постоянную комиссию, которая раньше называлась "по гражданскому участию в миротворчестве и защите прав человека на Северном Кавказе" переименовали в комиссию по региональным аспектам защиты прав человека. Комиссия по миграционной политике и защите прав человека в сфере межнациональных отношений теперь будет носить название "по миграционной политике, местному самоуправлению и территориальному развитию".
"Надо сказать, что мы сохранили, с одной стороны, преемственность работы, с другой стороны, у нас произошли определенные обновления. При этом, на мой взгляд, была намечена тенденция к повороту функционала деятельности совета, который называется совет по развитию гражданского общества и правам человека, именно в сторону развития гражданского общества. Это можно объяснить тем, что мы на сегодняшний день уже достигли достаточно стабильного состояния (в сфере прав человека), и нам необходимо переходить именно ко второй части, которая по факту в названии стоит первой, именно смотреть на перспективу с точки зрения развития гражданского общества", — сказал РИА Новости Борисов.