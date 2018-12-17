Шнуров высмеял предложение Путину от Запашного сходить в цирк

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил короткое стихотворение предложению директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного президенту России Владимиру Путину сходить в цирк. Свое произведение музыкант опубликовал в Instagram в понедельник, 17 декабря.

Шнуров выразил уверенность в том, что россиянам нет никакой надобности ходить в цирк, поскольку они в нем живут.

В блокноте. Жирно. Поперек листочка

Написано уверенной рукой —

Цирк обязателен для посещений, точка.

Но в воздухе повис вопрос — на кой?

Порассуждай на трезвую и взвесь.

На представлении любой российский житель.

Куда ходить, когда уже мы здесь?

Лидер «Ленинграда» опубликовал скрин из блога Александра Горного на сайте радиостанции Эхо Москвы , в котором блогер сообщает, что Запашный попросил Путина записать в президентский блокнот напоминание, что глава государства должен посетить цирк.

Ранее в декабре Шнуров написал матерное стихотворение о законопроекте, который предусматривает наказание за оскорбление власти.