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Путин считает неэффективной полную унификацию учебников 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин считает, что полная унификация учебников была бы неэффективной и привела бы к утрате различных точек зрения. Такое мнение он высказал 11 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, полная стенограмма которого опубликована в понедельник на сайте Кремля.
"Конечно, наверное, такая сумасшедшая унификация до одного учебника, — это, наверное, просто неэффективно будет, и разные точки зрения могут быть не учтены", — сказал президент. При этом Путин подчеркнул, что контент должен быть соответствующим, иначе это может обернуться тем, что современная молодежь не будет знать элементарных фактов ни о Великой Отечественной войне, ни о сталинских репрессиях.
"Стыдно иногда даже слушать, что отвечают, — посетовал глава государства. — Иногда, когда слушаю, мне кажется: такого не может быть, этого нельзя не знать. Но не знают. А это все откуда? И знаете откуда? Оттого, что учебник — это не просто пособие для получения знаний, это бизнес, огромный бизнес. И прежде всего это стало бизнесом, а потом уже учебной литературой".
Путин призвал избавляться от такого подхода. Тем не менее, вопрос, как это сделать, остался открытым.
"Наверное, не унификацией — все в одном учебнике. Но надо подумать. Посмотрим еще", — заключил он.
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