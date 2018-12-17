Путин считает неэффективной полную унификацию учебников

"Конечно, наверное, такая сумасшедшая унификация до одного учебника, — это, наверное, просто неэффективно будет, и разные точки зрения могут быть не учтены", — сказал президент. При этом Путин подчеркнул, что контент должен быть соответствующим, иначе это может обернуться тем, что современная молодежь не будет знать элементарных фактов ни о Великой Отечественной войне, ни о сталинских репрессиях.

"Стыдно иногда даже слушать, что отвечают, — посетовал глава государства. — Иногда, когда слушаю, мне кажется: такого не может быть, этого нельзя не знать. Но не знают. А это все откуда? И знаете откуда? Оттого, что учебник — это не просто пособие для получения знаний, это бизнес, огромный бизнес. И прежде всего это стало бизнесом, а потом уже учебной литературой".

Путин призвал избавляться от такого подхода. Тем не менее, вопрос, как это сделать, остался открытым.