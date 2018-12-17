Михаил Развожаев возглавил Исполком ОНФ

Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, член Совета Ассоциации выпускников Высшей школы государственного управления РАНХиГС Михаил Развожаев возглавил Исполком ОНФ. Решение было принято сегодня на заседании Центрального штаба Движения.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент некоммерческого партнерства «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль представил Михаила Развожаева членам Центрального штаба. Михаил Развожаев поблагодарил членов Центрального штаба за оказанное доверие и выразил готовность эффективно выполнять задачи, стоящие перед Исполкомом Народного фронта по организации работы Центрального штаба для эффективного народного контроля и содействия реализации «майского указа» президента страны.

Михаил Развожаев родился 30 декабря 1980 г. в Красноярске . В 2002 г. он окончил исторический факультет Красноярского государственного педагогического университета.

После окончания университета пришел на работу в комитет по молодежной политике администрации Красноярского края. За пять лет в Администрации края прошел путь от ведущего специалиста до руководителя пресс-службы Губернатора края.

С 2008 по 2012 г. работал на различных руководящих должностях в администрации губернатора Красноярского края. С 2012 по 2014 г. был замруководителя администрации губернатора Красноярского края.

В октябре 2014 г. назначен заместителем министра РФ по делам Северного Кавказа.

В 2016 — 2017 г. прошел обучение по программе подготовки и переподготовки резерва высших управленческих кадров в РАНХиГС, в 2018 году окончил программу развития кадрового управленческого резерва под патронажем президента РФ.

3 октября 2018 г. указом президента Российской Федерации Михаил Развожаев был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Хакасия — председателя правительства Республики Хакасия, где отработал 6 недель, решая первоочередные текущие задачи, стоявшие перед республикой — прохождение отопительного сезона, уборочная компания, формирование сбалансированного бюджета и включение региона в национальные проекты, проведение выборов главы республики.

29 ноября 2018 г. решением съезда Народного фронта избран членом Центрального штаба ОНФ.

«Михаил Владимирович зарекомендовал себя как опытный и эффективный управленец, компетентный руководитель. Возглавлял Хакасию в период избирательной кампании в регионе, успешно справился с поручением президента России. Отмечу также, что Михаил Развожаев показал очень хорошие результаты в период обучения по программе подготовки и переподготовки кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Уверен, что приобретенный опыт поможет ему успешно реализовать задачи, поставленные президентом перед Общероссийским народным фронтом», — отметил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров