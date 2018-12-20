Опрос показал, что будет мотивировать россиян при поиске работы в 2019 году

Деньги станут основным мотиватором для соискателей при поиске работы в 2019 году, свидетельствуют результаты исследования "Итоги 2018 года и прогнозы на 2019 год", подготовленного порталом Rabota.ru.

Согласно данным портала, 56% работодателей не собираются повышать или индексировать зарплаты в 2019 году; 19% будут повышать зарплаты, у четверти российских компаний пока не принято решений на этот счет.

Исследование проводилось во всех российских округах среди руководителей и других представителей компаний.

"Основным мотиватором для соискателей вновь станут деньги. Деньги станут одним из главных мотиваторов при поиске и устройстве на работу. Команда, проекты, задачи, дополнительное образование и другие формы нематериальной мотивации отойдут на второй план. Бренд работодателя, комфортный офис перестанут быть яркими мотиваторами для людей", — говорится в исследовании.

По мнению авторов исследования, в наступающем году бизнес будет "жить сегодняшним днем" и перестанет строить долгосрочные планы.

"Компании научились жить в новой экономической реальности. Руководители стали принимать уравновешенные решения и перестали ярко реагировать на политические и экономические вбросы. В 2019 году многие компании перестанут жить долгосрочным стратегическим планированием, максимум до 3 лет. Подбор персонала будет происходить по принципу востребованности сотрудника "здесь и сейчас", — говорится в исследовании.

Авторы исследования указывают, что в 2019 году будет наблюдаться высокий спрос на специалистов в розничной торговле, торговле продуктами питания, цифровом ретейле, фэшн-ретейле. Также ожидается высокий спрос на водителей, экспедиторов, работников склада, официантов, поваров, мастеров и рабочих, SEO-специалистов, программистов, аналитиков.

Кадровый голод сохранится в IT и digital-сегменте, где особенно не хватает профессиональных и разбирающихся сотрудников почти во всех направлениях.

В то же время переизбыток кадров будет наблюдаться среди бухгалтеров, юристов, экономистов. Не очень хорошо будет себя ощущать банковский сектор, hr-сегмент и строительство. Также будет страдать направление медиа, говорится в исследовании.