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Опрос показал, что будет мотивировать россиян при поиске работы в 2019 году 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Деньги станут основным мотиватором для соискателей при поиске работы в 2019 году, свидетельствуют результаты исследования "Итоги 2018 года и прогнозы на 2019 год", подготовленного порталом Rabota.ru.
Согласно данным портала, 56% работодателей не собираются повышать или индексировать зарплаты в 2019 году; 19% будут повышать зарплаты, у четверти российских компаний пока не принято решений на этот счет.
Исследование проводилось во всех российских округах среди руководителей и других представителей компаний.
"Основным мотиватором для соискателей вновь станут деньги. Деньги станут одним из главных мотиваторов при поиске и устройстве на работу. Команда, проекты, задачи, дополнительное образование и другие формы нематериальной мотивации отойдут на второй план. Бренд работодателя, комфортный офис перестанут быть яркими мотиваторами для людей", — говорится в исследовании.
По мнению авторов исследования, в наступающем году бизнес будет "жить сегодняшним днем" и перестанет строить долгосрочные планы.
"Компании научились жить в новой экономической реальности. Руководители стали принимать уравновешенные решения и перестали ярко реагировать на политические и экономические вбросы. В 2019 году многие компании перестанут жить долгосрочным стратегическим планированием, максимум до 3 лет. Подбор персонала будет происходить по принципу востребованности сотрудника "здесь и сейчас", — говорится в исследовании.
Авторы исследования указывают, что в 2019 году будет наблюдаться высокий спрос на специалистов в розничной торговле, торговле продуктами питания, цифровом ретейле, фэшн-ретейле. Также ожидается высокий спрос на водителей, экспедиторов, работников склада, официантов, поваров, мастеров и рабочих, SEO-специалистов, программистов, аналитиков.
Кадровый голод сохранится в IT и digital-сегменте, где особенно не хватает профессиональных и разбирающихся сотрудников почти во всех направлениях.
В то же время переизбыток кадров будет наблюдаться среди бухгалтеров, юристов, экономистов. Не очень хорошо будет себя ощущать банковский сектор, hr-сегмент и строительство. Также будет страдать направление медиа, говорится в исследовании.
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