В российских тюрьмах появится отдельное питание для верующих

«Установить нормы питания для лиц, исповедующих ислам, иудаизм, индуизм, а также являющихся вегетарианцами», — говорится в рекомендациях, посвященных правам человека в исправительных учреждениях.

Также правозащитники попросили тюремщиков указать полный перечень заболеваний, требующих лечебного питания, и установить отдельные нормы питания для страдающих этими заболеваниями заключенных.

Ранее в декабре президент России Владимир Путин обратил внимание на проблему переполненности российских тюремных камер.

«Недопустимо, когда люди десятками сидят в одной камере», — отметил глава государства на заседании СПЧ.

По данным ФСИН, в 707 исправительных колониях страны отбывают наказание менее полумиллиона заключенных — это исторический минимум.