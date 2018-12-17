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В российских тюрьмах появится отдельное питание для верующих 

Lenta.ru + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рекомендовал ФСИН разработать меню для заключенных, которые являются вегетарианцами или питаются в соответствии с канонами ислама, иудаизма или индуизма, передает ТАСС.
«Установить нормы питания для лиц, исповедующих ислам, иудаизм, индуизм, а также являющихся вегетарианцами», — говорится в рекомендациях, посвященных правам человека в исправительных учреждениях.
Также правозащитники попросили тюремщиков указать полный перечень заболеваний, требующих лечебного питания, и установить отдельные нормы питания для страдающих этими заболеваниями заключенных.
Ранее в декабре президент России Владимир Путин обратил внимание на проблему переполненности российских тюремных камер.
«Недопустимо, когда люди десятками сидят в одной камере», — отметил глава государства на заседании СПЧ.
По данным ФСИН, в 707 исправительных колониях страны отбывают наказание менее полумиллиона заключенных — это исторический минимум.
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