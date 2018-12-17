Голикова рассказала о планах снизить смертность на 17% за шесть лет

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что нацпроект «Здравоохранение» позволит спасти более 200 тыс. жизней за шесть лет. Об этом сообщает «Газета.Ru». Как отметила Голикова, за указанный период предполагается снизить смертность на 17%. Она добавила, что по сердечно-сосудистым заболеваниям смертность необходимо снизить на 24%. Ранее Голикова назвала регионы России с самой высокой смертностью. Также «Утро.ру» сообщало, что Роспотребнадзор назвал главную причину смертельных заболеваний в стране.