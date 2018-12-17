Получивший помощь от Бородиной россиянин не забрал дочь из детдома

Житель Челябинска , которому ведущая «ДОМа-2» Ксения Бородина помогла собрать деньги на покупку квартиры, чтобы он мог забрать ребёнка из детского дома, откладывает оформление документов, сообщает Ura.ru.

Алексей М., получивший от неравнодушных россиян миллион рублей, уверяет, что ищет подходящий вариант и готовит сюрприз для дочки на её день рождения в апреле.

Непростой жизненной ситуацией челябинца уже заинтересовались представители прокуратуры . Правоохранителей возмутил тот факт, что мужчине, чтобы увидеться с ребёнком, пришлось устроиться работать в детдом. Отдать ребёнка отцу соцслужбы поначалу отказались, поскольку у него ветхое жильё.

Мужчине следовало проявить настойчивость считают в Генпрокуратуре. Сегодня Алексей живёт в комнате трёхкомнатной квартиры в доме барачного типа, которая вполне пригодна для жилья с ребёнком, заявили в программе «Эфир» телеканала Генпрокуратуры РФ. Тем более, что после установления отцовства органы опеки готовы были отдать ему дочку.

Мужчина забирать ребёнка из детского дома уже не торопится. Сначала он собирался забрать дочку после того, как ей исполнится четыре года. Сегодня, получив от россиян миллион на покупку жилья, Алексей собирается сделать это в апреле, приурочив событие к дню рождения девочки.