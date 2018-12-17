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Матвиенко поддержала право подростков на субкульутуру 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лишение подростков права на свою субкультуру лишь оттолкнет их от взрослых, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Чем больше мы будем не соглашаться с тем, что молодежь имеет право на свою субкультуру, чем больше мы не будем признавать этого, тем больше мы будем отдаляться от молодых людей", — сказала Матвиенко журналистам по итогам Совета при президенте по реализации госполитики в области семьи и детства.
Она отметила, что старые подходы в воспитании подростков теперь не дадут результатов.
В последнее время в России активно обсуждается отмена концертов ряда молодежных групп в регионах, а также влияние музыки на молодежь. На заседании президентского совета по культуре и искусству в Петербурге композитор и продюсер Игорь Матвиенко обратил внимание на тему развития рэп-музыки в России. Он отметил, что рэп-культура держится на "трех китах": секс, наркотики и протест, а также упомянул о теме употребления нецензурной лексики в рэпе и в медийном пространстве в целом.
Ранее председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что, по ее мнению, на афишах концертов тех музыкантов, которые используют ненормативную лексику в своих песнях, необходимо ставить маркировку "18+".
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