Матвиенко поддержала право подростков на субкульутуру

Валентина Матвиенко. Лишение подростков права на свою субкультуру лишь оттолкнет их от взрослых, считает спикер Совфеда

"Чем больше мы будем не соглашаться с тем, что молодежь имеет право на свою субкультуру, чем больше мы не будем признавать этого, тем больше мы будем отдаляться от молодых людей", — сказала Матвиенко журналистам по итогам Совета при президенте по реализации госполитики в области семьи и детства.

Она отметила, что старые подходы в воспитании подростков теперь не дадут результатов.

В последнее время в России активно обсуждается отмена концертов ряда молодежных групп в регионах, а также влияние музыки на молодежь. На заседании президентского совета по культуре и искусству в Петербурге композитор и продюсер Игорь Матвиенко обратил внимание на тему развития рэп-музыки в России. Он отметил, что рэп-культура держится на "трех китах": секс, наркотики и протест, а также упомянул о теме употребления нецензурной лексики в рэпе и в медийном пространстве в целом.