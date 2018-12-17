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За новые имена для аэропортов проголосовали более 135 тысяч россиян 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Число россиян, проголосовавших во втором туре конкурса «Великие имена России», достигло 135,8 тысячи человек. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Активнее всего россияне голосовали за Санкт-Петербург (аэропорт Пулково) — 46,6 тысячи голосов — и Москву (Внуково) — 34,5 тысячи голосов, за ними следуют Пенза (21,7 тысячи), Архангельск (19,4 тысячи) и Нижневартовск (13,7 тысячи).
Во втором туре россияне голосуют за названия для аэропортов пяти городов. В Пензе сменился фаворит голосования: Александр Куприн обогнал Виссариона Белинского с перевесом в один процент голосов.
В Архангельске лидирует Федор Абрамов с 51 процентом голосов. В Санкт-Петербурге победителем остался Александр Невский (47 процентов голосов). В московском Внуково лидерство сохранил Андрей Туполев (42 процента голосов). В Нижневартовске Виктор Муравленко опережает Александра Филипенко на один процент голосов.
Голосование доступно на сайте конкурса, в соцсетях, по SMS и по звонку на «горячую линию» 8-800-707-93-17.
По итогам конкурса «Великие имена России» 47 крупнейшим аэропортам страны присвоят имена знаменитых россиян. В список кандидатов вошли самые разные люди: от исторических фигур и советских деятелей до современников.
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