За новые имена для аэропортов проголосовали более 135 тысяч россиян 

Число россиян, проголосовавших во втором туре конкурса «Великие имена России», достигло 135,8 тысячи человек. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Активнее всего россияне голосовали за Санкт-Петербург (аэропорт Пулково) — 46,6 тысячи голосов — и Москву (Внуково) — 34,5 тысячи голосов, за ними следуют Пенза (21,7 тысячи), Архангельск (19,4 тысячи) и Нижневартовск (13,7 тысячи).
Во втором туре россияне голосуют за названия для аэропортов пяти городов. В Пензе сменился фаворит голосования: Александр Куприн обогнал Виссариона Белинского с перевесом в один процент голосов.
В Архангельске лидирует Федор Абрамов с 51 процентом голосов. В Санкт-Петербурге победителем остался Александр Невский (47 процентов голосов). В московском Внуково лидерство сохранил Андрей Туполев (42 процента голосов). В Нижневартовске Виктор Муравленко опережает Александра Филипенко на один процент голосов.
Голосование доступно на сайте конкурса, в соцсетях, по SMS и по звонку на «горячую линию» 8-800-707-93-17.
По итогам конкурса «Великие имена России» 47 крупнейшим аэропортам страны присвоят имена знаменитых россиян. В список кандидатов вошли самые разные люди: от исторических фигур и советских деятелей до современников.