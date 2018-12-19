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Под картиной Петрова-Водкина нашелся потерянный портрет Пушкина 

Газета.Ru + ещё 21 1 час назад
Фото: Reuters
В Русском музее специалист нашли под верхним слоем картины "Колхозницы" (1937-1939) Кузьмы Петрова-Водкина написанный ранее портрет поэта и писателя Александра Пушкина (1930-е годы), передает "Коммерсант".
По словам завотделом технологических исследований Русского музея Сергея Сирро, очертания портрета можно увидеть невооруженным глазом, но для подробного изучения картины нужна спецаппаратура.
"Нам удалось идентифицировать человека, который изображен под этими работницами. Вот здесь голова поэта, плечи, сюртук, он сидит на диване", — рассказал Сирро, добавив, что портрет Пушкина художник счел неудачным и решил таким образом уничтожить картину.
Ранее стало известно, что в честь Александра Пушкина назовут московский аэропорт Шереметьево.
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