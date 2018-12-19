Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МЧС посоветовали покупать искусственные елки 

ТАСС + ещё 16 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный государственный инспектор МЧС РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев советует покупать искусственные елки, поскольку они безопаснее.
"Хочу посоветовать покупать елки искусственные. Я считаю, мы должны бережно к природе относиться, и второе — живая елка она пожароопасна", — сказал он в среду журналистам на пресс-конференции в ТАСС.
Покупать пиротехнику в МЧС советуют только в специализированных магазинах. На петарды и фейерверки у продавцов должны быть сертификаты. Упаковка не должна быть нарушена, с актуальным сроком годности, инструкцией на русском языке и знаком качества Ростеста. Запуск необходимо проводить в специально отведенном для этого месте, соблюдать инструкцию и технику безопасности.
ТАСС: последние новости
Госдума обязала граждан ответственно относиться к животным Госдума приняла закон об упрощении выпуска ценных бумаг Умер заслуженный артист России Олег Мартьянов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горбачева обвинили в перекосе в пользу США122
Постмайданный передел. Одесса уходит из Украины202
В Киеве подсчитали небоевые потери ВСУ22
Россияне захотели в СССР
Украинцы опозорились из-за туалетов у Крыма31
Видео
00:16
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
00:54
В Киеве подсчитали небоевые потери ВСУ
Армия В мире
01:19
Украинцы опозорились из-за туалетов у Крыма
В мире Украина
02:58
Родным Осина перекрыли доступ к его имуществу
Шоу-бизнес
01:31
Медведев отказал чиновникам в праве «бронзоветь»
Политика
01:37
Постмайданный передел. Одесса уходит из Украины
Украина Криминал
01:32
«Сборище»: Ватикан не признал украинскую церковь
В мире Статьи
00:50
Соловьев показал видео с «темными силами» над Порошенко
Общество
00:44
Задавившему людей у «Славянского бульвара» водителю вынесли приговор
Происшествия
02:47
Умер Олег Мартьянов
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение