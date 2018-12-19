В МЧС посоветовали покупать искусственные елки

Главный государственный инспектор МЧС РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев советует покупать искусственные елки, поскольку они безопаснее.

"Хочу посоветовать покупать елки искусственные. Я считаю, мы должны бережно к природе относиться, и второе — живая елка она пожароопасна", — сказал он в среду журналистам на пресс-конференции в ТАСС.

Покупать пиротехнику в МЧС советуют только в специализированных магазинах. На петарды и фейерверки у продавцов должны быть сертификаты. Упаковка не должна быть нарушена, с актуальным сроком годности, инструкцией на русском языке и знаком качества Ростеста. Запуск необходимо проводить в специально отведенном для этого месте, соблюдать инструкцию и технику безопасности.