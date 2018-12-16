Почетный директор Института философии РАН, специалист в области философии науки, академик Вячеслав Степин скончался на 85-м году жизни в пятницу, сообщается на сайте института.
"…Отечественная наука понесла невосполнимую потерю. На 85-м году ушел из жизни… почетный директор Института философии РАН, президент Российского философского общества… Вячеслав Семёнович Степин, лидер отечественной философии, международно признанный специалист в области философии науки", — говорится в сообщении.
В институте отметили, что с именем Степина "связано превращение Института философии из идеологического учреждения в подлинно научный институт".
"Вся его жизнь была связана с философией и историей науки, он — автор большого количества книг, статей, один из организаторов Новой философской энциклопедии. Сложно представить развитие российской философии последних 40 лет без его влияния. …Его работы по методологии науки стали известны всем ученым-философам и стали образцами философского творчества. Он разработал оригинальную концепцию философии культуры, выдвинул ряд конструктивных идей по социальной философии", — говорится в некрологе на сайте института.
Траурная церемония состоится во вторник 18 декабря в 11.00 в Ритуальном зале Российской академии наук. Прощание пройдет в крематории на Хованском кладбище.
Доктор философских наук Степин был директором Института философии РАН с 1988 по 2006 годы, с 2006 года являлся научным руководителем института, его почетным директором и советником РАН. Степин — академик РАН с 1994 года. Последние тридцать лет он был также профессором МГУ имени Михаила Ломоносова.