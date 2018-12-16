Умер глава института философии РАН Вячеслав Степин

Почетный директор Института философии РАН , специалист в области философии науки, академик Вячеслав Степин скончался на 85-м году жизни в пятницу, сообщается на сайте института.

"…Отечественная наука понесла невосполнимую потерю. На 85-м году ушел из жизни… почетный директор Института философии РАН, президент Российского философского общества… Вячеслав Семёнович Степин, лидер отечественной философии, международно признанный специалист в области философии науки", — говорится в сообщении.

В институте отметили, что с именем Степина "связано превращение Института философии из идеологического учреждения в подлинно научный институт".

"Вся его жизнь была связана с философией и историей науки, он — автор большого количества книг, статей, один из организаторов Новой философской энциклопедии. Сложно представить развитие российской философии последних 40 лет без его влияния. …Его работы по методологии науки стали известны всем ученым-философам и стали образцами философского творчества. Он разработал оригинальную концепцию философии культуры, выдвинул ряд конструктивных идей по социальной философии", — говорится в некрологе на сайте института.

Траурная церемония состоится во вторник 18 декабря в 11.00 в Ритуальном зале Российской академии наук. Прощание пройдет в крематории на Хованском кладбище.