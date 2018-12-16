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Порошенко сбежал с дебатов в Европарламенте
Порошенко сбежал с дебатов в Европарламенте

Названа причина смерти артиста из «Кривого зеркала» Обида Асомова 

РИА Новости 46 минут назад
Причиной смерти популярного в Узбекистане актера-комика Обида Асомова, снимавшегося в российской юмористической телепередаче "Кривое зеркало", стал инфаркт. Об этом сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на "Узбекконцерт".
Как сообщалось ранее, Асомов скончался в одной из больниц Ташкента, куда был доставлен с острым сердечным приступом. Артисту было 55 лет.
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Обид Асомов снялся в 13-ти художественных фильмах, в конце 2000-х годов начал выступать в популярной юмористической телепередаче "Кривое зеркало" на телеканале "Россия".
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