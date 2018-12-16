Названа причина смерти артиста из «Кривого зеркала» Обида Асомова

Причиной смерти популярного в Узбекистане актера-комика Обида Асомова, снимавшегося в российской юмористической телепередаче "Кривое зеркало", стал инфаркт. Об этом сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на "Узбекконцерт".

Как сообщалось ранее, Асомов скончался в одной из больниц Ташкента, куда был доставлен с острым сердечным приступом. Артисту было 55 лет.

Обид Асомов снялся в 13-ти художественных фильмах, в конце 2000-х годов начал выступать в популярной юмористической телепередаче "Кривое зеркало" на телеканале "Россия".