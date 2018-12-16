Обид Асомов, известный россиянам по юмористической телепередаче «Кривое зеркало» умер от инфаркта, сообщает Sputnik Узбекистан.
14 декабря 55-летний Асомов скончался в одной из больниц Ташкента. Сюда он был доставлен с острым сердечным приступом.
Асомов родился 22 октября 1963 года в Ташкенте. С 1993 года основал своей театр «Обид-А». На его счету роли в 13-ти художественных фильмах, в том числе «По закону джунглей», «Горе-злосчастье».
«Только десять дней назад мы провели с Обидом целый день в Ташкенте, строили планы, договаривались о съемках в ближайшие месяцы. Это все равно что идешь по широкому проспекту, ярко освещенному огнями и иллюминацией, а потом вдруг проваливаешься в бездну… И нет человека», — рассказал сатирик Евгений Петросян, узнав о смерти артиста.