Названа причина смерти юмориста Обида Асомова

Sputnik Узбекистан. Обид Асомов, известный россиянам по юмористической телепередаче «Кривое зеркало» умер от инфаркта, сообщает

14 декабря 55-летний Асомов скончался в одной из больниц Ташкента. Сюда он был доставлен с острым сердечным приступом.

Асомов родился 22 октября 1963 года в Ташкенте. С 1993 года основал своей театр «Обид-А». На его счету роли в 13-ти художественных фильмах, в том числе «По закону джунглей», «Горе-злосчастье».