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Названа причина смерти юмориста Обида Асомова 

Рамблер 2 часа назад
Обид Асомов, известный россиянам по юмористической телепередаче «Кривое зеркало» умер от инфаркта, сообщает Sputnik Узбекистан.
14 декабря 55-летний Асомов скончался в одной из больниц Ташкента. Сюда он был доставлен с острым сердечным приступом.
Петросян рассказал о горе
Асомов родился 22 октября 1963 года в Ташкенте. С 1993 года основал своей театр «Обид-А». На его счету роли в 13-ти художественных фильмах, в том числе «По закону джунглей», «Горе-злосчастье».
«Только десять дней назад мы провели с Обидом целый день в Ташкенте, строили планы, договаривались о съемках в ближайшие месяцы. Это все равно что идешь по широкому проспекту, ярко освещенному огнями и иллюминацией, а потом вдруг проваливаешься в бездну… И нет человека», — рассказал сатирик Евгений Петросян, узнав о смерти артиста.
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