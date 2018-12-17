Россияне раскритиковали Скабееву за «крикливую врушку» 

Жители Челябинска обрушились с гневной комментариями на Instagram ведущей программы «60 минут» Ольги Скабеевой, которая в одной из передач назвала «враньём» акцию протеста у крыльца городской администрации. В тот момент челябинцы требовали у местных властей разобраться с экологической ситуацией в регионе.
«У нас есть смог и есть Скабеева, которая говорит, что смога нет. Нам нужно решение проблемы, хайп оставьте себе», — пишет пользователь под ником chelalexey.
Некоторые пользователи пригласили журналистку с семьёй посетить Челябинск, чтобы оценить, насколько свеж воздух в городе. Другие предположили, что журналистка в принципе необъективно освещает события.
«Если г-жа Скабеева мне врет про мой город, логично, что она мне все врет, » — резюмирует bokova74.ru.
Скандал разразился после того как в эфире программы «60 минут» общественный деятель Никита Исаев в одной из своих реплик упомянул жителей Челябинска, которые «штурмуют мэрию, потому что вторую неделю над городом стоит жесточайший смог и люди умирают». Скабеева в ответ назвала мужчину «врушкой крикливой». Но после того, как в соцсетях на неё обрушился шквал народного негодования, журналистка объяснилась в Instagram. Женщина пояснила, что упрекнула Исаева за враньё, поскольку по данным камеры прямой трансляции из Челябинска, людей около городской администрации не было.