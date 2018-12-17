Россияне раскритиковали Скабееву за «крикливую врушку»

Жители Челябинска обрушились с гневной комментариями на Instagram ведущей программы «60 минут» Ольги Скабеевой, которая в одной из передач назвала «враньём» акцию протеста у крыльца городской администрации. В тот момент челябинцы требовали у местных властей разобраться с экологической ситуацией в регионе.

«У нас есть смог и есть Скабеева, которая говорит, что смога нет. Нам нужно решение проблемы, хайп оставьте себе», — пишет пользователь под ником chelalexey.

Некоторые пользователи пригласили журналистку с семьёй посетить Челябинск, чтобы оценить, насколько свеж воздух в городе. Другие предположили, что журналистка в принципе необъективно освещает события.

«Если г-жа Скабеева мне врет про мой город, логично, что она мне все врет, » — резюмирует bokova74.ru.