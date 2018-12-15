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В РПЦ отреагировали на избрание главы «новой церкви» на Украине 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Замглавы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов заявил, что в Русской православной церкви считают неканоническим избрание предстоятелем «новой церкви» на Украине митрополита УПЦ КП Епифания.
«Неканоническое собрание лиц, отчасти имеющих, а большей частью — не имеющих законной архиерейской хиротонии под общим руководством мирянина и главы государства, а также приезжего человека, ничего не понимающего на местном языке, избрало неканонического «архиерея» таким же неканоническим «предстоятелем», — приводит слова Балашова Интерфакс.
Он отметил, что для Русской православной церкви это избрание «ровно ничего не означает».
Также он выразил недоумение из-за присутствия на «объединительном соборе» в Киеве двух архиереев канонической Украинской православной церкви, заявив, что «не понимает, на что они надеялись».
Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил о создании «украинской автокефальной церкви». По его словам, предстоятелем церкви избран митрополит УПЦ КП Епифаний Думенко.
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