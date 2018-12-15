«В жизни меня предавали дважды»: сирота из Ярославля остался без квартиры из-за действий родственницы

Генеральная прокуратура после обращения RT начала проверку проблемы с жильём сироты из Ярославля Евгения Седова , оставшегося на улице из-за действий родной тёти. Мужчина подозревает родственницу в присвоении его квартиры, где он проживал с больным шизофренией дядей. Тётя сироты, которая уже продала полагающееся племяннику жильё, свою вину отрицает и считает, что Евгений сам виновен в сложившейся ситуации. Сейчас мужчина вынужден жить в ночлежках и не может нанять адвоката, чтобы отстоять свои интересы в суде.

Евгений Седов из Ярославля с младенчества находился в детском доме, потом был вынужден жить в одной квартире с психически больным дядей, случайно убившим его мать, а впоследствии его жильё присвоила себе родная тётя. Сейчас у 36-летнего мужчины за душой ни копейки, ночует где придётся, официальной работы нет, а свою семью завести не получилось.

В детский дом Евгений попал после того, как его мать лишили родительских прав из-за пьянства. Как-то во время прогулки с маленьким сыном Любовь Седова оставила ребёнка одного в коляске на морозе, а сама пошла выпивать с друзьями. С тех пор у Евгения проблемы с лёгкими. Потом женщина и вовсе попала за решётку за кражу.

У Евгения отчество Владимирович, но кто его отец, не знает: по его словам, у матери было много мужчин.

Из дома малютки Евгения перевели в дошкольный детский дом. Там его посещали бабушка Альбина и тётя Валентина.

Маму в тюрьме мальчик навестил лишь однажды — его с собой взяла бабушка. Тот эпизод Евгений вспоминает с неохотой: из-за долго ожидания свидания он потерял сознание. А когда встреча с матерью всё-таки состоялась, та не проявила к ребёнку ни малейшего интереса. С тех пор Евгений стал называть родную мать Любой, а бабушку — мамой.

Когда мать выпустили из тюрьмы, Евгений один раз спросил у бабушки о ней. Та ответила: «Люба пьёт с друзьями».

Бабушку Евгений вспоминает с особым теплом. Она пыталась забрать его к себе до перевода из дошкольного детдома, но у дедушки случился сердечный приступ. Помимо тяжелобольного мужа, женщине приходилось содержать и душевнобольного сына Василия. Поэтому сироту вернули в детдом.

В конечном итоге Евгений оказался в детском доме музыкально-художественного воспитания имени Н. Н. Винокуровой, где, помимо общеобразовательных предметов, его обучали хоровому пению и игре на фортепиано. О заведении мужчина отзывается исключительно положительно. По его словам, преподаватели смогли многое ему дать и это было лучшее время в его жизни.

Во время обучения в музыкальном интернате Евгений каждые выходные приезжал к тёте и бабушке. С тётей тогда отношения были хорошие. До развала СССР она работала в театральном буфете и благодаря ей дети из детдома могли ходить на спектакли, а во время антракта она их кормила. В 1990-е тётя сначала занялась розливом спирта Royal, а потом видеопиратством. По словам Евгения, дела у неё тогда шли в гору.

Блудная мать

Дедушка Евгения умер в середине 90-х. Через некоторое время вышла на свободу Любовь Седова. Она стала жить в квартире с матерью и братом Василием, который уже давно состоял на психиатрическом учёте и имел вторую группу инвалидности.

«Вообще, он раньше мотоциклы любил, друзья у него были, — вспоминает дядю Евгений. — Спокойный был. Но потом пошёл Афган, дальше Чечня, а у него как раз призывной возраст был. У него на фоне боязни армии кукушку и сорвало с концами. Он периодически в больницу ложился лечиться».

После тюрьмы Любовь прекратила пить. Это выводило брата из себя, что в один ужасный момент привело к трагедии: Василий сильно ударил Любовь, и та скончалась от полученных травм.

«За мной тогда полиция приехала в детдом, — рассказывает Евгений. — Привезли меня в больницу, рассказали, что к чему. Полицейских удивило, что у меня нет эмоций по поводу смерти матери. А я правда ничего не чувствовал, она мне посторонний человек всю жизнь была. Я на похоронах был, но могилу потом не навещал».

Василий вместо тюрьмы был помещён на принудительное лечение. Бабушка Евгения не смогла пережить смерть дочери: стала пить и через пару лет умерла.

«Бабушка Любу любила, — говорит Евгений. — Ну Вася, он так, тихий шизик, а Валя тяжёлый человек. Вот за простоту дочь и любила похоже. Бабушка до этого не пила, но сначала дед умер, потом дочь — не выдержала».

«Выгодное предложение»

Ближе к совершеннолетию опекунство над Евгением оформила его тётя. После выхода из детского дома он был прописан в квартиру к бабушке. Учиться сначала пошёл в вечернюю школу, а потом в техникум на художника-оформителя.

Какое-то время молодой человек жил то один в квартире бабушки, то у тёти. Через некоторое время дядю Василия выписали из лечебницы и он снова стал жить с Евгением.

«Он хоть и тихий был, ходил — сам с собой разговаривал, с неведомыми персонажами, но я его очень боялся, — вспоминает в беседе с RT Евгений. — Целыми днями дома сидел, телевизор смотрел и чифирил. У него день с ночью перепутаны были. Я старался либо у тёти ночевать, либо на работе — тогда на текстильной фабрике работал».

Прожить на пенсию дяди и свою скромную зарплату у сироты не получалось. Начали накапливаться долги по ЖКХ, часть из которых осталась ещё от бабушки. Иногда закрывать их помогала тётя. Но однажды она пришла к Евгению с «предложением».

«Пришла со своей подругой из паспортного стола Шиболовой Галиной, предложила такой план: она гасит мой долг по ЖКХ, там тысяч 30 было, меня с дядей переселяют в аварийную однушку, а когда ту однушку снесут, то я получу уже нормальную квартиру, — рассказал свою версию событий Евгений. — Ну я тёте доверял на тот момент».

В 2004 году тётя смогла прописать Евгения с дядей в квартиру из фонда аварийного жилья, подлежащего сносу. В новой квартире сирота часто не появлялся — стал подумывать о переезде в Москву, где наконец смог обосноваться после очередной попытки.

В 2011 году дом, где был прописан бывший детдомовец, снесли. Взамен Евгению и его дяде была предоставлена квартира на ул. Звёздной. Оформление документов Евгений доверил тёте, но та не стала прописывать его в новую квартиру.

«Я ей тогда звонил, спрашивал, что по документам на квартиру, — вспоминает Евгений. — А она мне: «Какую квартиру? Тебе она не нужна, это моя квартира. За жильём — это ты к государству. А так хоть ты сдохни, квартиру не отдам». Меня дважды в жизни предавали: сначала мать, а теперь родная тётя».

Идея фикс

С 2011 года Евгений не звонил тёте. По его словам, надеялся на её сознательность. Да и неконфликтный характер сказывался. Сирота признаётся, что всю жизнь старается избегать любых конфликтов — так его воспитали в детском доме.

Сейчас он живёт где придётся: то за городом, если устроится на стройку, то у знакомых, то в хостеле, то у кришнаитов или в православном монастыре, а то и вообще в подъезде. Несколько раз Евгений ночевал под мостом. Всё своё имущество мужчина носит с собой в рюкзаке: тонкую папку с документами, немного вещей, старый кнопочный телефон и копию заявления в прокуратуру, которое этим летом он всё-таки подал в отношении действий тёти. Вот всё, что у него есть.

Восстановить справедливость в «квартирном вопросе» Евгений мечтает все последние семь лет. Но как взяться за проблему, не знает: когда обращался к юристам, те просили денег, которых у него нет. В законах сирота не разбирается, а все документы на имущество — у тёти. Евгений почему-то был уверен, что тётя до сих пор за него отвечает, хотя он уже давно совершеннолетний.

RT пообщался с Валентиной Холодаевой, тётей Евгения. Та описывает ситуацию совсем иначе. По её словам, ничью квартиру она не присваивала, Евгений сам должен требовать её у государства. Также она добавила, что её бывший подопечный не платил по счетам и в квартире бабушки толком не жил.

«Я его столько лет искала, переживала, — причитает Валентина. — Я ему помогала, пока он в Ярославле был, а как в Москву уехал — его след простыл. А взамен квартиры он получил от государства компенсацию в 36 тыс. и из них мне ничего не дал».

По версии Валентины, квартиру бабушки пришлось продать из-за долгов по ЖКХ (сумму долга она не назвала). Для этого её сначала приватизировали (на кого, она не помнит, однако отмечает, что в собственность Евгению квартира не переходила), а потом вместо неё приобрели однушку в том же районе. Когда новая квартира пошла под снос, до племянника, по её словам, она дозвонится не смогла, и по суду мужчина был выписан из ордера на переселение. В новой квартире был прописан только дядя Евгения, у самого же сироты до сих в графе «прописка» в паспорте стоит адрес снесённого дома.

Год назад, по словам Валентины, дядя Евгения умер, а незадолго до смерти оформил на сестру дарственную. После его кончины женщина продала квартиру.

Валентина не стала предоставлять корреспонденту RT документы и просила её больше не беспокоить. После очередного звонка она перестала брать трубку.

RT связался с директором ГБУ ЯО «Детский дом музыкально-художественного воспитания имени Н. Н. Винокуровой» Мариной Калининой . По её словам, Евгения она не помнит, хоть и возглавляет детский дом около 20 лет.

«В любом случае он уже не маленький, если нужно личное дело ему — выдадим, надо будет документы поднимать. А так он сейчас вполне самостоятелен, пусть обращается в суд. После выпуска из детдома обычно вопросами жилья занимаются техникумы», — сказала Калинина.

Аналогичным был и ответ департамента образования Ярославской мэрии, который Евгений получил не так давно.

«Я понимаю, что нужно вопрос в суде решать. Хорошо, пошлина недорого стоит, но обращение я как составлю? — недоумевает Евгений. — На адвоката у меня денег нет. Дай бог, на ночлежку хватит. Из-за отсутствия прописки я не могу ни официально работать, ни лечение получить — ничего. Чтобы с документами в Ярославле возиться, нужно же жить где-то там, а мне негде, разве что в палатке».

Прокурорское реагирование

RT передал историю Евгения Седова на горячую линию Генеральной прокуратуры. Официальный представитель ведомства Александр Куренной ответил на запрос телеканала в ходе передачи «Эфир» 11 октября.