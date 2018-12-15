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Путин рассказал о данном Кобзону обещании сходить в цирк 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Президент России Владимир Путин сообщил, что посетит цирк в будущем году. Так глава государства намерен исполнить обещание, данное артисту Иосифу Кобзону и отметить столетний юбилей российского цирка.
В Петербурге сегодня прошло заседание Совета по культуре и искусству, на котором обсуждали выполнение нацпрограммы «Культура» на период до 2024 года. На заседание приехал российский президент, сообщает сайт Кремля http://kremlin.ru/events/president/news/59416
В числе выступивших деятелей культуры был директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Он рассказал, что в 2019 году отмечается 100-летие российского цирка и предложил президенту внести посещение цирка в рабочий план.
«Вы все время что-то себе записываете. Вы можете туда записать: «Надо сходить в цирк», — сказал Запашный.
Путин засмеялся и ответил, что только что внес такую запись. Президент также вспомнил, что Иосиф Кобзон много раз приглашал его сходить в цирк.
«К сожалению, его уже нет, но я ему обещал, что обязательно сделаю это», — сказал Путин.
Иосиф Кобзон скончался в сентябре на 81-м году жизни.
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