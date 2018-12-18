Запашный заявил о готовности к диалогу с Гуцериевым

Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный опубликовал в Instagram видео, в котором заявил о готовности к диалогу с бизнесменом Михаилом Гуцериевым, если такое желание возникнет и с его стороны.

"Я готов в любое время встретиться с вами, пожать вам руку, прежде всего, за большое количество хороших дел, которые вы сделали в своей жизни, может быть, обнулиться и действительно делать что-то хорошее", — отметил он.

Ранее Запашный на заседании президентского совета по культуре и искусству заявил, что "Гуцериев анонсировал, что в 2019 году в Сколково откроют стационарную площадку цирка Cirque du Soleil", и посетовал, что вместо этого деньги можно было вложить в развитие российского цирка. Владимир Путин согласился, что "распахивать ворота так уж не стоит".

Группа "Сафмар" Гуцериева заявила, что ее отношения с канадским цирком не выходят за рамки арендных. В интервью радио "Коммерсантъ FM" Гуцериев сказал, что намерен подать на Запашного в суд за клевету.

"Если господин Гуцериев был правильно понят прессой, то я предлагаю ему сразу подавать коллективный иск на многие издания, которые на протяжении восьми лет, с 2010 года — я поднял сейчас архив — анонсируют строительство для цирка Cirque du Soleil постоянной цирковой площадки, и это станет первым стационарным зданием на территории Европы. Если он видит в моих словах клевету, то он просто обязан разобраться со всеми ведущими изданиями", — сказал Запашный, комментируя намерение Гуцериева.

Он также сказал, что не исключает сдачу здания в аренду под другие мероприятия, поскольку сомневается, что Cirque du Soleil сможет привлекать зрителей в России круглогодично. "Такое здание не должно простаивать, оно будет отдаваться и для других мероприятий", — сказал Запашный.