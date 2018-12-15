В Чувашии наградили представителей замещающих семей

VI Республиканский форум замещающих семей Чувашии, на котором были награждены лучшие представители семей, воспитывающих приемных детей, прошел в Чебоксарах, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.

Цель форума — привлечь внимание к развитию различных форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также профилактика социального сиротства. В нем приняли участие около тысячи человек — замещающие родители (опекуны, попечители, приемные родители), а также специалисты органов опеки и попечительства, представители организаций для детей-сирот, специалисты по сопровождению замещающих семей, представители общественных организаций и благотворительных фондов.

"Чувашская республика — один из лидеров в Российской Федерации по вопросам жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", — сказал на церемонии открытия форума министр образования и молодежной политики Чувашии Сергей Кудряшов. Он подчеркнул, что именно замещающие семьи стали основой социального и психологического комфорта, уверенности в жизни для многих детей, оставшихся без попечения родителей.

Новая жизнь для приемных детей

В числе участников форума была и семья Конышевых. Светлана Конышева работает методистом в Канашском строительном техникуме, Владимир Конышев сейчас на пенсии. В семье Конышевых трое своих и трое приемных детей. Две дочери — Мария и Наталья уже взрослые, у них свои семьи. Третья дочь Дарья учится в восьмом классе. Приемные дети — Александра, Алексей и Дана. Александра — художник, а Алексей и Дана учатся в Лицее государственной службы и управления в Канаше.

"Наши дети нас сами нашли. Мы пришли в больницу нашу приемную дочь Сашу проведать. И вдруг навстречу мне по коридору бежит малыш и кричит: "Я знал, я знал, что ты придешь". Он меня обнял и повел в палату к Дане, они в то время тоже в больнице лежали. Так мы познакомились с нашими будущими сыном и дочкой", — улыбаясь, рассказывает Светлана.

Она говорит, что, прежде чем взять в семью приемных детей, она советовалась со своими детьми: они были не против новых сестер и брата.

"С оформлением документов проблем не было. Нам помогли специалисты органов опеки и попечительства в Канаше, никто не остался равнодушным. В течение месяца все документы были оформлены", — отмечает Светлана.

По ее словам, в семье приемные дети адаптировались быстро. Были сложности с Даной: девочка часто болела. Справиться с трудностями в процессе адаптации приемных детей семье Конышевых помогли психологи из Центра образования и комплексного сопровождения детей в Канаше.

"У нас дружная семья. Все наши дети дружат между собой. Алеша с Даной участвуют во всех школьных мероприятиях. Сейчас Дана в Москве со школьной командой Российского движения школьников (РДШ) на Зимнем фестивале. Леша готовится к республиканскому кадетскому балу", — отмечает Светлана.

По ее словам, ее приемные дети обеспечены социальными гарантиями, например, старшая дочь Александра вне конкурса поступила в Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова.

Число сирот сокращается

По данным министерства образования Чувашии, в настоящее время в республике живут 2850 детей, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Более 90% воспитываются в замещающих семьях: 1394 ребенка в 916 приемных семьях и 1318 детей — в 1088 семьях опекунов (попечителей).

Для замещающих семей в Чувашии организован институт кураторства — Центр образования и комплексного сопровождения детей в Чебоксарах и Канаше, основная цель которого — создать условия для успешной социализации и развития приемных детей. С замещающими семьями проводятся индивидуальные консультации, диагностические обследования, тестирование, они получают психолого-педагогическую и социально-правовую помощь. Кроме того, на базе Центра образования и комплексного сопровождения детей работает Школа приемных родителей.