Путин: фестиваль школьников позволит каждому участнику получить полезные знания и навыки

Президент РФ направил приветствие участникам Ежегодного зимнего фестиваля Российского движения школьников

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам Ежегодного зимнего фестиваля Российского движения школьников, который в 2018 году проходит под девизом "РДШ исполняет мечты". Текст приветствия опубликован во вторник на сайте Кремля.

"Уверен, что фестиваль позволит каждому из участников получить полезные знания и навыки, обрести новых единомышленников, ощутить теплую, дружескую атмосферу предновогодней Москвы", — говорится в приветствии.

По словам президента, в рамках форума школьники смогут рассказать о своих достижениях и проблемах, пообщаться со сверстниками, обсудить с ними важные темы. И конечно, приоритетное место в программе уделено встречам с опытными наставниками, педагогами, деятелями культуры и искусства, предпринимателями, представителями крупных отечественных компаний, отметил Путин.

"Искренне рад, что вот уже в третий раз это масштабное мероприятие объединяет инициативных, творческих ребят из многих регионов России, которые ярко проявили себя в самых разных областях, добились успеха в интересных конкурсах, соревнованиях, проектах Российского движения школьников", — добавил президент.

Российское движение школьников (РДШ) организует третий зимний фестиваль, который будет проходить в Москве с 18 по 20 декабря, в нем примут участие 1,2 тыс. школьников со всей страны. Завершится фестиваль 20 декабря итоговым шоу. В этот день будут объявлены команды, победившие во всероссийском детском кинофестивале РДШ, победитель всероссийского фестиваля авторской патриотической песни "Я люблю тебя, Россия. Дети".