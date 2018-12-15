В РПЦ отреагировали на скандальный «объединительный собор»

В РПЦ отреагировали на проведение в Киеве «объединительного собора»

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал «трагифарсом» происходящее перед «объединительным собором» в Киеве.

«Украинская власть свезла в Киев «бюджетников» для поддержки «объединительного собора». Между тем привезенные люди либо не понимают, в чем дело, либо даже выступают за Блаженнейшего митрополита Онуфрия, который ни на каком соборе не появится. Трагифарс!» — написал Легойда в своем Telegram-канале.

«Вокруг шеи затягивается удавка и все эти раскольники теперь будут на очень коротком поводке, они не смогут делать ничего самостоятельно: ни кадровых, ни административных, ни каких-то духовных решений», — заявил Волков.

15 декабря в Софийском соборе пройдет так называемый объединительный собор, на котором должен должен быть избран предстоятель новой украинской церкви.

Ранее сообщалось, что на пост предстоятеля этой организации утвержден митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний.

Для защиты мероприятия полицейские в Киеве усилили охрану для обеспечения порядка и безопасности.