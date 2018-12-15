В РПЦ опровергли захват собора в Виннице

В Московском патриархате не подтвердили информацию о захвате неизвестными Спасо-Преображенского кафедрального собора УПЦ в Виннице.

«Информация по захвату собора в Виннице пока не подтверждается. Будем надеяться на лучшее», — цитирует РИА Новости главу синодального отдела Московского патриархата Владимира Легойду.