В РПЦ опровергли захват собора в Виннице 

В Московском патриархате не подтвердили информацию о захвате неизвестными Спасо-Преображенского кафедрального собора УПЦ в Виннице.
«Информация по захвату собора в Виннице пока не подтверждается. Будем надеяться на лучшее», — цитирует РИА Новости главу синодального отдела Московского патриархата Владимира Легойду.
Ранее News.ru писал, что неизвестные захватили Свято-Преображенский кафедральный собор Украинской православной церкви в Виннице. 20 человек спортивного телосложения рано утром подъехали к зданию церкви и отобрали ключи у охранника от всех помещений комплекса. Мужчины потребовали о представителей УПЦ «забрать свои вещи и уйти», сообщает союз православных журналистов со ссылкой на собственные источники.