На Марсовом поле погасили Вечный огонь

В Петербурге неизвестные погасили пламя Вечного огня на Марсовом поле

Полицейские Петербурга разыскивают группу лиц, которые 14 декабря погасили пламя Вечного огня на Марсовом поле — старейшего в стране, от которого был зажжен огонь на Могиле Неизвестного солдата в Москве и на Пискаревском кладбище в Ленинграде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Вечером 14 декабря полицейскими Центрального района был выявлен факт противоправных действий: группа неизвестных граждан погасила пламя Вечного огня, расположенного на Марсовом поле в Петербурге. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения)", — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников.

Ранее в октябре суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 10 тыс. рублей 36-летнего мужчину, который прилюдно бросал траурные венки в Вечный огонь на Марсовом поле. Сам инцидент произошел 7 августа. Также в июле 2016 года полиция разыскивала участников незаконного пикника, случившегося в ночное время на Марсовом поле. Тогда несколько мужчин жарили шашлык на Вечном огне.

Мемориал на Марсовом поле — один из немногих в стране, посвященный жертвам Февральской революции. Гранитный монумент над братскими могилами революционеров появился здесь 7 ноября 1919 года. В 1920-1930 годах здесь был разбит сквер, в котором до 1933 года продолжались захоронения, в частности, на Марсовом поле похоронены большевики председатель Петроградской ЧК Урицкий и комиссар печати Володарский.