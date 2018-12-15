Импортеры предупредили о возможном дефиците на российском алкогольном рынке

Импортеры сообщают о возможном дефиците на российском алкогольном рынке в связи с недостатком акцизных марок нового образца. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на руководителя Союза импортеров алкогольной продукции (СИАП) Валерия Филатова.

Ранее правительство поручило Федеральной таможенной службе (ФТС) до 1 января 2019 г. провести инвентаризацию акцизных марок образца 2012 года и уничтожить их.

По словам Филатова, которого цитирует газета, сроки ввода новых марок несколько раз переносились, и Центральная акцизная таможня пока не начала принимать заявления от импортеров на новые марки. По его мнению, импортеры смогут получить новые марки не раньше марта 2019 года, так как с момента подачи заявки до получения марки проходит не менее 90 дней.

Гендиректор Комитета производителей алкогольной продукции Александр Романов сообщил "Ведомостям" , что новые марки еще не были напечатаны, хотя их появления ожидали к 1 октября. По его информации, серьезные задержки наблюдались и в приеме заявок на марки старого образца. В связи с этим импортеры испытывают трудности при поставках алкогольной продукции на российский рынок.

Как отмечает издание, представитель Центральной акцизной таможни не видит проблем с выдачей марок, так как импортеры сейчас могут получить марки старого образца. Новые марки поставщики получат в 2019 году после подписания контракта между ФТС и Гознаком. Кроме того, с 15 декабря импортеры смогут заказывать марки в автоматическом режиме через специальную программу, сообщил газете представитель таможни.

Новые акцизные марки

В России с 1 июля 2018 года введена система полного поштучного учета алкогольной продукции в ЕГАИС (единая государственная автоматизированная информационная система учета алкоголя). Для этого введены новые марки с двухмерным штриховым кодом, который наносится на Гознаке и содержит уникальный идентификатор ЕГАИС. Код, в свою очередь, позволяет идентифицировать марки и маркируемую ими продукцию. Цена новых марок составляет 1,69 тыс. руб. за 1 тыс. штук.