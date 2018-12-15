Импортеры сообщают о возможном дефиците на российском алкогольном рынке в связи с недостатком акцизных марок нового образца. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на руководителя Союза импортеров алкогольной продукции (СИАП) Валерия Филатова.
Ранее правительство поручило Федеральной таможенной службе (ФТС) до 1 января 2019 г. провести инвентаризацию акцизных марок образца 2012 года и уничтожить их.
По словам Филатова, которого цитирует газета, сроки ввода новых марок несколько раз переносились, и Центральная акцизная таможня пока не начала принимать заявления от импортеров на новые марки. По его мнению, импортеры смогут получить новые марки не раньше марта 2019 года, так как с момента подачи заявки до получения марки проходит не менее 90 дней.
Гендиректор Комитета производителей алкогольной продукции Александр Романов сообщил "Ведомостям", что новые марки еще не были напечатаны, хотя их появления ожидали к 1 октября. По его информации, серьезные задержки наблюдались и в приеме заявок на марки старого образца. В связи с этим импортеры испытывают трудности при поставках алкогольной продукции на российский рынок.
Как отмечает издание, представитель Центральной акцизной таможни не видит проблем с выдачей марок, так как импортеры сейчас могут получить марки старого образца. Новые марки поставщики получат в 2019 году после подписания контракта между ФТС и Гознаком. Кроме того, с 15 декабря импортеры смогут заказывать марки в автоматическом режиме через специальную программу, сообщил газете представитель таможни.
Новые акцизные марки
В России с 1 июля 2018 года введена система полного поштучного учета алкогольной продукции в ЕГАИС (единая государственная автоматизированная информационная система учета алкоголя). Для этого введены новые марки с двухмерным штриховым кодом, который наносится на Гознаке и содержит уникальный идентификатор ЕГАИС. Код, в свою очередь, позволяет идентифицировать марки и маркируемую ими продукцию. Цена новых марок составляет 1,69 тыс. руб. за 1 тыс. штук.