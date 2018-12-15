Константинопольский митрополит поддержал РПЦ в украинском вопросе

Митрополит Диоклийский Каллист поддержал позицию Русской православной церкви по вопросу о том, чьей канонической территорией является Украина , об этом он заявил в интервью интернет-порталу "Слово Богослова".

"…Хоть я и являюсь митрополитом Вселенского патриархата, меня совсем не радует позиция патриарха Варфоломея. При всем уважении к моему патриарху, я должен сказать, что согласен с выраженным Московским патриархатом мнением о том, что Украина относится к Русской церкви", — заявил митрополит.

Кроме того, он назвал "неразумной" отмену Константинопольским патриархом в одностороннем порядке соглашения 1686 года, согласно которому Киевская митрополия была передана Московскому патриархату.

"Это исторический факт, что Украина относится к Русской церкви. Поэтому я считаю, что Вселенский патриарх совершил ошибку, дав автокефалию двум раскольническим епископам — Филарету и Макарию", — добавил Каллист.

При этом митрополит выразил обеспокоенность тем, что РПЦ, по его словам, нарушила связь с Константинополем, и высказал мнение, что решение украинского вопроса "нужно рассматривать в духе братской любви без какого-либо торможения духовного общения".

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, который планируется провести 15 декабря в столице страны. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.