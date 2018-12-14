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Инкорпорация Белоруссии к России, деньги для Кадырова и другие события дня

Проект по производству сувениров признан лучшим в рамках программы «Мама-предприниматель» в Ленинградской области 

Рамблер 1 час назад
Фото: предоставлено организатором
В пятницу, 14 декабря 2018 года, в Ленинградской области завершился федеральный проект по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель». Бесплатное обучение основам предпринимательства в рамках проекта прошли 15 жительниц региона.
В течение пяти дней участницы посещали лекции и мастер-классы, работали над собственными бизнес-проектами и получали персональные рекомендации от профессиональных предпринимателей. В финале интенсивного обучения состоялся конкурс бизнес-проектов, где будущие проекты были презентованы экспертному жюри. В его состав вошли представители Корпорации МСП, Благотворительного фонда «В ответе за будущее», Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», органов исполнительной власти Ленинградской области, организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, а также бизнес-сообщества региона.
Победительницей конкурса, получившей грант от Благотворительного фонда «В ответе за будущее» в размере 100 000 рублей, стала Анна Лазутина с проектом по производству сувенирной продукции «Слобода».
Напомним, что образовательный проект «Мама-предприниматель» разработан специально для женщин в декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей, а также женщин, находящихся на учете в службе занятости. Цель проекта — помочь им начать собственное дело и воплотить в жизнь бизнес-идеи, реализовать которые не удавалось самостоятельно. Бесплатное обучение проходит в формате пятидневного тренинга-интенсива с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой. Заключительный этап обучения — конкурс бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри оценивает их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. Победительница получает грант в размере 100 000 рублей от Благотворительного фонда «В ответе за будущее».
Проект реализуется Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства и Комитетом по развитию женского предпринимательства Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Соорганизатором и грантодателем выступает Благотворительный фонд «В ответе за будущее».
В 2018 году проект «Мама-предприниматель» проходит более чем в 50 субъектах Российской Федерации.
Узнать более подробную информацию о программе «Мама-предприниматель», а также следить за графиком проекта в 2019 году можно на сайте проекта.
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