Патриарх Кирилл попросил ООН защитить каноническую УПЦ

Предстоятель РПЦ патриарх Кирилл накануне Объединительного собора на Украине направил письменные обращения политическим и религиозным лидерам Европы с призывом остановить гонения на служителей канонической УПЦ со стороны киевских властей. Патриарх сообщил, что служители канонической церкви подвергаются обыскам и допросам в СБУ

Русская православная церковь ожидает, что политические и религиозные лидеры Европы дадут адекватную оценку нарушениям прав верующих на Украине. Об этом сообщает пресс–секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

В письмах патриарх призывает защитить верующих, епископат и духовенство канонической Украинской православной церкви Московского Патриархата от давления и дискриминации со стороны киевских властей.

В частности, предстоятель РПЦ обращает внимание на то, что светские власти Украины активно вмешиваются в церковные дела, и их действия приобрели характер грубого давления на епископат и клириков УПЦ. Это позволяет говорить о начале полномасштабных гонений, уверен патриарх Кирилл.

В письмах он подробно рассказал, что архиереев и клириков УПЦ обыскивают, допрашивают в Службе безопасности Украины и обвиняют в «госизмене» и «разжигании религиозной вражды», угрожают отнять Киево-Печерскую и Почаевскую лавры, беспочвенно критикуют в СМИ и вносят в базу «Миротворца».

«Невзирая на протесты американской и европейской общественности, проект «Миротворец» не был закрыт властями Украины, а министерство внутренних дел продолжает оказывать ему поддержку», — отмечает патриарх.

Кроме того, киевские власти позволяют себе прямые оскорбления в адрес служителей канонической УПЦ Московского патриархата.

«Так, например, 30 ноября советник министра внутренних дел Украины Шкиряк публично охарактеризовал наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла как «упыря, ненавидящего Украину, украинцев и все украинское». Председатель Верховной Рады Парубий, в частности, публично заявлял, будто священнослужители УПЦ содействовали убийствам украинских граждан. Враждебного отношения к церкви не скрывает и сам президент Украины, который публично пригрозил изгнанием из страны тем украинцам, которые не желают присоединиться к создаваемой государством «автокефальной церкви», — сообщается в письмах.

Предстоятель РПЦ также обратил внимание, что архиереи УПЦ получали приглашения на «объединительный собор», подписанные лично патриархом Константинопольским Варфоломеем, из рук чиновников. Между тем, церковь на Украине официально отделена от государства, а значит, такое вмешательство антиконституционно.

«На наших глазах происходит грубое вмешательство властей в церковную жизнь, нарушаются основные права человека, в том числе, фундаментальное право на свободу совести, имеет место очевидная попытка использования церкви в достижении политических целей и предвыборной борьбе. Мы не знаем, какими будут следующие шаги властей, на какие еще нарушения основополагающих и неотъемлемых прав человека и гражданина они могут решиться в оставшееся до выборов время», — заключил патриарх Кирилл.

Как отметил Волков, лидеры Франции и ФРГ несут определенную ответственность за происходящее на Украине в рамках «нормандской четверки», а власти Украины внимательно реагируют на призывы европейских политиков.

Протодиакон Андрей Кураев , комментируя обращение предстоятеля РПЦ, заявил, что действия патриарха являются правильными, но не последовательными.

«Этому посланию патриарха цены бы не было, если бы он аналогично действовал при принятии подобных мер по отношению к гражданам России.

Потому что за последние годы у нас было немало дурацких инцидентов с преследованиями сект, закрытием, преследованием паствы, за то, что крестили людей в лесу в реке без уведомления властей. Тогда наш патриарх молчал. Поэтому понятно, что здесь интерес корпоративный, а не чисто правовой и моральный», — заявил Кураев в эфире НСН.

Сейчас ситуация вокруг предоставления автокефалии «новой церкви» Украины является политизированной и наэлектризованной, отметил протодиакон.

«Поэтому очень важно, чтобы эта проблема была бы на контроле у различных правозащитных международных организаций и структур, включая ООН. Лишнее напоминание здесь лишним не будет», — считает Кураев.

Пока сами адресаты официально не ответили на письма от предстоятеля РПЦ и не дали никаких разъяснений. Так, в службе печати Святого престола в Ватикане ответили, что пока никак не могут это прокомментировать обращение патриарха Кирилла.